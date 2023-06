Aktuell ist eines der Hölk-Hochhäuser in Bad Oldesloe verhüllt. Dort soll sich der spektakuläre Einbruch abgespielt haben. Foto: Finn Fischer up-down up-down In den Oldesloer Hölk-Hochhäusern Einbruch über Balkon im elften Stock: Mutmaßlicher Täter erscheint nicht vor Gericht Von Jan Melchior Bonacker | 01.06.2023, 12:13 Uhr

Von einem Balkon zum anderen soll der Mann geklettert sein – im elften Stock. In der so erreichten Wohnung erbeutete der Einbrecher Bargeld, ein Tablet und ein Smartphone. Nun sollte der Prozess am Amtsgericht Ahrensburg beginnen.