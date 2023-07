An der Marktstraße können seit einigen Jahren zwei E-Ladesäulen mit zwei Parkplätzen genutzt werden. Foto: Frauke Schlüter up-down up-down Elektromobilität Elektro-Anbieter plant neue E-Ladesäulen in Reinfelder Innenstadt Von Frauke Schlüter | 16.07.2023, 11:55 Uhr

Das Gewerbegebiet an der A1 in Reinfeld ist bereits gut versorgt mit E-Ladestationen. Doch in der Innenstadt fehlt es noch an Stellplätzen für E-Autos. Jetzt hat ein Unternehmen angekündigt, zwei Ladesäulen installieren zu wollen.