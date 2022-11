Polizei im nächtlichen Einsatz. Auch rund um eine Disco-Eröffnung in Bad Oldesloe gab es mehrere Alarmierungen. Foto: imago images/Sabine Gudath up-down up-down Körperverletzungen und Streit Diverse Polizeieinsätze rund um Disco-Eröffnung in Bad Oldesloe Von Patrick Niemeier | 03.11.2022, 10:19 Uhr

Gleich an drei Abenden wurde bis tief in die Nacht in Bad Oldesloe die Eröffnung einer neuen Discothek gefeiert. Laut der Polizei kam es dabei allerdings gleich zu mehreren Anzeigen und Polizeieinsätzen. Und das war passiert.