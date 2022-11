Polizisten bei der Kontrolle einer Radfahrerin. Auch in Bad Oldesloe fand jetzt eine Kontrolle in der Fußgängerzone statt. Foto: imago/Sven Simon up-down up-down Verstöße festgestellt Polizei kontrolliert Radfahrer in der Bad Oldesloer Fußgängerzone Von Patrick Niemeier | 02.11.2022, 20:01 Uhr

Immer wieder gibt es Beschwerden, vor allem von älteren Oldesloern, darüber, dass sich in der Fußgängerzone am Tag zu viele Radfahrer nicht an das Fahrverbot halten. Die Polizei führte jetzt eine Kontrolle durch. Und diese Ergebnisse kamen dabei heraus.