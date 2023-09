Kultur- und Bildungszentrum Podcast, Instrumente testen, Bandprobe: So war der KuB-Tag in Bad Oldesloe Von Finn Fischer | 10.09.2023, 15:22 Uhr Viel los vor dem Kultur- und Bildungszentrum in Bad Oldesloe: Die Hauptnutzer informierten über ihr Programm. Foto: Klngstdt-Verein up-down up-down

Nicht nur der Wochenmarkt lockte an diesem Wochenende zahlreiche Besucher in die Oldesloer Innenstadt. Das Kultur- und Bildungszentrum veranstaltete seinen jährlichen traditionellen KuB-Tag, an dem sich alle hauptamtlichen Nutzer des Kulturzentrums beteiligten.