Matthias-Claudius-Schule Arbeiter entdecken Pfusch am Altbau: Schulsanierung in Reinfeld wird noch teurer Von Lina Wüstenberg | 13.10.2023, 12:55 Uhr Die Sanierung des Schustertraktes der Matthias-Claudius Schule wird teurer. Foto: Frauke Schlüter up-down up-down

Bei der Sanierung des sogenannten „Schustertraktes“ der Matthias-Claudius-Schule in Reinfeld gab es eine böse Überraschung: Pfusch am Altbau! Das treibt den Preis für die Sanierung ein weiteres Mal in die Höhe.