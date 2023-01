Sind Pferde in Stormarn in Gefahr? Pferdehalter machen sich Sorgen rund um Pferde-Diebstähle. Foto: imago/Maximilian Koch up-down up-down Pferdehalter in Sorge Pferde gestohlen? Polizei äußert sich zu Gerüchten über Pferde-Diebstahl Von Patrick Niemeier | 09.01.2023, 14:06 Uhr | Update vor 3 Min.

Gerüchte rund um Pferde-Diebstähle verbreiten sich quer durch Schleswig-Holstein. Nachdem es in Aukrug, Wasbek und Hartenholm zu Diebstählen von Pferden gekommen sein soll, sind auch Pferdehalter in Stormarn in Sorge und die Gerüchteküche brodelt. Das sagt die Polizei dazu.