Überfall auf Israel Bad Oldesloes Bürgermeister in Sorge um die Partner in Israel und Palästina Von Patrick Niemeier | 13.10.2023, 16:30 Uhr Vor dem Oldesloer Stadthaus weht die isrealische Flagge - eine Anordnung des Innenministeriums, aber in Bad Oldesloe auch mit noch mehr Bedeutung. Foto: Patrick Niemeier up-down up-down

Bad Oldesloe ist vom Angriff der Hamas auf Israel deutlicher betroffen, als viele andere Städte und Gemeinden in Deutschland. Denn die Stormarner Kreisstadt hat eine Partnergemeinde in Palästina und eine Partnerstadt in Israel. Den Terror-Angriff der Hamas verurteilt Bürgermeister Jörg Lembke aufs Schärfste.