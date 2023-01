Parkscheinautomat in Bad Oldesloe mit Kartenzahlungs-Funktion. Foto: Patrick Niemeier up-down up-down EC-Karte oder Handy-Parken? Bad Oldesloe: Kritik an eingeschränkter Bargeldzahlung an Park-Automaten Von Patrick Niemeier | 10.01.2023, 16:02 Uhr

In Bad Oldesloe wurden zum Jahreswechsel die Parkgebühren erhöht. Dabei wurden auch weitere Änderungen vorgenommen. So gelten ab sofort Tarifzonen innerhalb derer die Parkenden wechseln können. Allerdings nehmen Automaten keine 10- oder 20-Cent-Münzen mehr an. Wechselgeld geben die Automaten schon länger nicht aus. Warum eigentlich nicht?