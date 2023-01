Parkscheinautomat in Bad Oldesloe mit Kartenzahlungs-Funktion. Foto: Patrick Niemeier up-down up-down Bargeldzahlung eingeschränkt Bad Oldesloe: Warum die Kritik an den Parkgebühren weiter wächst Von Patrick Niemeier | 10.01.2023, 16:02 Uhr | Update vor 1 Std.

In Bad Oldesloe wurden zum Jahreswechsel die Parkgebühren erhöht. Dabei wurden auch weitere Änderungen vorgenommen. So gelten ab sofort Tarifzonen innerhalb derer die Parkenden wechseln können. Allerdings nehmen Automaten keine 10- oder 20-Cent-Münzen mehr an. Wechselgeld geben die Automaten schon länger nicht aus. Warum eigentlich nicht?