Wollen das Gemeinschaftsgefühl in Bad Oldesloe mit einer Interkulturellen Woche stärken: Yavuz Bilgic (v.l.), Vorsitzender der Mevlana-Moschee, Hartmut Jokisch vom Kaktus-Verein und die Organisatorin des Willkommenscafés Gudrun Behnsen-Katenhusen. FOTO: Finn Fischer up-down up-down Toleranz und Gemeinschaft stärken Oldesloer Vereine organisieren Interkulturelle und Faire Woche Von Finn Fischer | 10.08.2022, 16:24 Uhr

Tag der offenen Tür in der Moschee, Berichte aus den Partnerstädten, Veranstaltungen für den Frieden. Die Interkulturelle und Faire Woche in Bad Oldesloe ermöglicht zum achten Mal einen Blick in andere Kulturkreise. Die Idee: Toleranz schaffen durch Begegnungen.