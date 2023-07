„Brillen weltweit“ und „Brillen ohne Grenzen“ sammeln in ganz Deutschland Brillen, um Bedürftigen zu helfen. Foto: Nora Schwarz up-down up-down Brillen spenden in Stormarn Oldesloer Optiker sammelt Brillen für Bedürftige in aller Welt Von Nora Schwarz | 17.07.2023, 16:16 Uhr

Die Sonnenbrille vom letzten Jahr verstaubt wegen eines spontanen Neukaufs in der Schublade oder die Dioptrienzahl der Lese- oder Einstärkenbrille hat sich verändert. Es gibt viele Gründe warum eine Brille nicht mehr gebraucht wird. Mit „Brillen Weltweit“ und „Brillen ohne Grenzen“ gibt es zwei Initiativen, die solche Brillen sammeln und an Bedürftige spenden. In Stormarn gibt es vier Anlaufstellen, bei denen Brillen für den guten Zweck abgegeben werden können.