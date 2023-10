Hamas-Angriff auf Israel Bad Oldesloe: Sorge um Freunde in Partnerstädten in Israel und Palästina Von Patrick Niemeier | 10.10.2023, 14:58 Uhr Dr. Hartmut Jokisch vom Freundeskreis Beer Yaacov/Jifna macht sich große Sorgen um die Menschen in den beiden Partnerstädten. Foto: Joshua Hirschfeld up-down up-down

Die Sorge in Bad Oldesloe ist nach dem Überfall von palästinensischen Hamas-Terroristen auf Israel ist groß. Denn die Stormarner Kreisstadt hat sowohl in Israel als auch in Palästina eine Partnergemeinde. Und in beiden Orten leiden die Menschen nun laut Dr. Hartmut Jokisch unter der kriegerischen Situation.