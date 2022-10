Jens Wieck (li.) überreicht eine Lebensmittelspende an Tafel-Chef Karl-Heinz-Bahr. Foto: CDU Bad Oldesloe up-down up-down Infostand in der Innenstadt Oldesloer CDU sammelt erneut Spenden für die Tafel Von Finn Fischer | 13.10.2022, 11:15 Uhr

Die Oldesloer CDU will Ende Oktober an einem Infostand in der Fußgängerzone Spenden für die Tafel sammeln und mit Bürgern ins Gespräch kommen.