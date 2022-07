Die Agentur für Arbeit in Bad Oldesloe berät Berufseinsteiger per Hotline. FOTO: Bernd Wüstneck up-down up-down 1.100 Ausbildungsstellen unbesetzt Agentur für Arbeit in Bad Oldesloe schaltet Hotline für Berufseinsteiger Von Finn Fischer | 15.07.2022, 15:49 Uhr

Wer aktuell nach einer Ausbildung sucht oder bereits den Vertrag in der Tasche, aber noch Fragen zu seinem Berufsstart hat, kann sich jetzt an zwei Tagen in der Woche per Hotline an Berater der Agentur für Arbeit in Bad Oldesloe wenden.