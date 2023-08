Wer Naturfilme mag oder sogar selbst dreht, kommt am „Naturfilmfestival Green Screen“ in Eckernförder nicht vorbei. Auch in diesem Jahr werden an den Festivaltagen vom 6. bis 10. September wieder internationale Filmemacher und Produzenten erwartet. Es ist laut der Organisatoren das populärste Festival für Naturdokumentationen in Europa und ein wichtiges Treffen für diese spezielle Branche.

Green Screen kostenlos im OHO-Kino Bad Oldesloe

Nun mag man sich fragen, was da alles mit Stormarn zu tun hat. Die Antwort darauf ist einfach. Denn seit vielen Jahren wird der Publikumspreis nicht nur in Eckernförder gewählt, sondern in verschiedensten Kinos in ganz Schleswig-Holstein. Zum bereits 13. Mal präsentiert der Schleswig-Holsteinische-Zeitungsverlag (sh:z) den Publikumspreis. Die Auszeichnung ist mit 2500 Euro dotiert.

Hein Wittern freut sich auf viele Zuschauer am 20. August im OHO-Kino Foto: Susanne Rohde-Posern

Eines der Kinos, das immer wieder bei der Tour durch das Land dabei war, ist das OHO-Kino von Heinz Wittern in Bad Oldesloe. Wie berichtet, wird Wittern auch 2023 seine Leinwände wieder für das besondere Event zur Verfügung stellen. Am 20. August geht es um 11 Uhr los.

Tickets müssen keine bestellt oder gekauft werden. Der Eintritt ist kostenlos und eine Sitzplatzreservierung nicht möglich. Kurzum: Wer pünktlich vor Ort ist, kann dabei sein. Je nach Andrang können auch mehrere Säle genutzt werden. Entsprechend sollte jeder interessierte Zuschauer einen Platz bekommen.

Und diese drei Filme werden gezeigt:

Wildes Argentinien – Berge und Steppen

Bei dieser Dokumentation handelt es sich um einen eine Film von Christian Baumeister und Moritz Mayerle. Er wurde 2022 in Deutschland und Argentinien produziert und ist 44 Minuten lang.

In Argentiniens einzigartiger Wildnis sei jeder Tag ein Kampf ums Überleben - für Jäger wie Gejagte, heißt es in der Kurzbeschreibung der Dokumentation. So gehe zum Beispiel ein Pumaweibchen bis an ihr Äußerstes, um ihre Jungen zu ernähren, oder eine Vogelspinne wehre sich mit außergewöhnlichen Mitteln gegen Fressfeinde.

Eine Szene aus „Wildes Argentinien" Foto: Light and Shadow GmbH

Fest stehe, dass das Leben in Argentiniens Bergwelt und kargen Steppen Mut, Ausdauer und Kreativität von den Tieren erfordere. Der Film von Baumeister und Mayerle zeigt erstaunliche Tiergeschichten und Argentinien von seiner wilden Seite.

Nashörner – Mit Herz und Horn

Die Dokumentation von Rosie Koch und Roland Gockel wurde ebenfalls 2022 produziert. In diesem Fall in Deutschland, Uganda und Kenia. Der Film ist 52 Minuten lang und beschäftigt sich - wie der Titel schon erahnen lässt - mit Nashörnern.

Das Nashorn, urzeitlicher Koloss mit 50 Millionen Jahren Familiengeschichte Foto: Roland Gockel

Zumeist höre man von diesen Tieren nur, wenn es um Wilderer-Mafias oder Chinesische Medizin geht. Aber wie leben die Nashörner eigentlich wirklich? Welchen natürlich Gefahren sind sie ausgesetzt, wenn sie nicht von Wilderern verfolgt und getötet werden? Diesen Fragen gingen Koch und Gockel nach.

Porträtiert wird in der Dokumentation eine Breitmaulnashornfamilie in Uganda. Zum ersten Mal wird dabei die Geburt eines Nashornkalbes in der Wildnis in einem Film gezeigt.

Geheimnisvolles Tschechien – Ein Land wie im Märchen

Der dritte Film im Bunde führt zurück nach Europa – denau genommen nach Tschechien. Gedreht wurde die Doku von Michael Schlamberger. Sie ist 52 Minuten lang. Neben den Landschaftsaufnahmen sind die Tiere wie Bären und ihr Nachwuchs, Schwarzstörche beim Brüten, Siebenschläfer, Füchse oder auch Wölfe die Stars des Films.

„Tschechien strömt eine unverkennbare und mystische Romantik aus. Die Natur in diesem geheimnisvollen Land ist skurril und urwüchsig“, heißt es in der Kurzbeschreibung der Green-Screen-Organisatoren. „Dazwischen stehen altertümliche Burgen und malerische Bauten, die von einer bewegten Vergangenheit erzählen“.

„Geheimnisvolles Tscechien" zeigt wunderbare Naturaufnahmen im Oho-Kino Foto: Sciene Vision

Am Ende des langen Kino-Natur-Doku-Sonntagmittags stimmen die Oldesloer Zuschauer dann ab, welcher der drei Filme ihnen am besten gefallen hat. Diese Wertung geht in die Prämierung des Publikumspreises mit ein. Nach zwei Filmen gibt es übrigens eine kleine Pause zum Durchschnaufen. Alle Dokumentation sind laut der Organisatoren für Familien geeignet.

„Ende August haben wir dann den Sieger ausgezählt. Der mit 2500 Euro dotierte sh:z-Publikumspreis wird am 9. September vor rund 300 Dokumentarfilmen aus aller Welt auf einer Gala in Eckernförde überreicht.“, teilt Michael van Bürk, Sprecher der Organisatoren, mit.