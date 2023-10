Erneut müssen sich Pendler und Reisende auf der Nordbahn-Linie RB82 auf deutliche Einschränkungen einstellen. Vom Freitag, 6. Oktober, bis zum Mittwoch, 1. November, kündigt das Unternehmen nämlich tägliche Zugausfälle zwischen Bad Oldesloe, Bad Segeberg und Neumünster an.

Welche Fahrten betroffen sind, variiert auch je nach Tag und Abschnitt der Strecke. Ein entsprechender Ersatzfahrplan wurde auf der Homepage der Nordbahn zum Download bereitgestellt. Das Unternehmen sagt zu, dass für die ausfallenden Fahrten ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet worden sei. Wo die Busse genau halten, sei ebenfalls dem Ersatzfahrplan zu entnehmen.

Keine Fahrräder im Schienenersatzverkehr möglich

Neben den Ausfällen gibt es auch noch Fahrten der Nordbahn, die zu anderen Zeiten als gewohnt abfahren. Außerdem müssen Reisende und Pendler beachten, dass im Ersatzverkehr keine Fahrräder mitgenommen werden können.

In den vergangenen Monaten kam es immer wieder zu Ausfällen und Sperrungen auf der Strecke der RB82. Zum Teil gab es Kritik am eingesetzten Schienenersatzverkehr, der in der Vergangenheit mehrfach nicht so zuverlässig, wie im Plan angegeben funktionierte haben soll

Schienenersatzverkehr ist Bestandteil hitziger Diskussionen

Das Thema Bus-Ersatzverkehr ist momentan auch darüber hinaus groß in der Diskussion im Kreis Stormarn, nachdem sich der Schienenersatzverkehr aufgrund einer Baustelle auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Lübeck an zwei Wochenenden als organisatorisches Chaos entpuppt hatte. Dieses soll unter anderem auf den Fachkräftemangel bei Busfahrern zurückzuführen sein, wie die Deutsche Bahn mitteilte.