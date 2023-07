Norbert Pöhls ist dem Stormarner Tageblatt seit 50 Jahren treu. Er bekleidete verschiedene Funktionen. Aktuell ist er Nacht-Koordinator der Zusteller. Foto: Susanne Rohde-Posern up-down up-down Ein echtes Tageblatt-Urgestein Bad Oldesloe: Warum Norbert Pöhls seit 50 Jahren für das Tageblatt unterweg ist Von Susanne Rohde-Posern | 30.07.2023, 14:59 Uhr

50 Jahre, also bereits ein halbes Jahrhundert lang, arbeitet Norbert Pöhls für das Stormarner Tagblatt und den sh:z am Standort Bad Oldesloe in verschiedenen Funktionen. Ein guter Moment, um mit ihm über dieses besondere Jubiläum und seine Erlebnisse zu sprechen.