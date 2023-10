Nachruf Bad Oldesloe: Ein Leben lang für die Gemeinschaft Von Susanne Rohde-Posern | 09.10.2023, 16:02 Uhr Foto: Susanne Rhode-Posern

Gisela Zabel war ein „Sonntagskind“ und hatte das Glück meist auf ihrer Seite. Und vor allem hatte sie die große Gabe, es an andere Menschen weiterzugeben. Bis zuletzt engagierte sich die Oldesloerin in der evangelischen Kirchengemeinde und setzte sich stets für schwächere Menschen ein. Am vergangenen Donnerstag, 5. Oktober, ist Gisela Zabel im 96. Lebensjahr verstorben.