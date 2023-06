Der Oldesloer Jugendchor wird bei der Gospelnacht im Juni auftreten. Foto: Johannes Jensen up-down up-down Konzerte der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Musikalischer Sommer in Bad Oldesloe mit Gospel, Soundtracks und Jazz Von Susanne Rohde-Posern | 16.06.2023, 10:45 Uhr

Die zweite Jahreshälfte füllt die Kirchenmusik der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Bad Oldesloe mit einer Vielzahl an Konzerten. So zum Beispiel mit der traditionellen Gospelnacht der Chöre. Im Juli steht wieder das Musikfest am Kirchberg an.