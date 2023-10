Alkoholisierter Unfall Mit 1,44 Promille: 70-jähriger Ahrensburger baut Auffahrunfall auf A1 bei Lübeck Von Yannick Simon | 23.10.2023, 15:18 Uhr Der Führerschein des Fahrers wurde von der Polizei beschlagnahmt. Foto: Imago up-down up-down

Ein alkoholisierter 70-Jähriger aus Ahrensburg ist am Stauende auf der A1 in Höhe von Lübeck in ein anderes Fahrzeug gefahren. Bei dem Unfall wurde ein neunjähriges Kind leicht verletzt.