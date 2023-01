Tote und Verletzte bei Messerattacke in Zug - Einsatzkräfte vor Ort in Brokstedt Foto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down Bahnstrecke Hamburg-Kiel Messerattacke in Zug in Brokstedt: Bahnreisende sollen über Bad Oldesloe und Lübeck fahren Von Patrick Niemeier | 25.01.2023, 17:45 Uhr

Nach einem Messerangriff in einem Zug auf der Fahrt von Hamburg nach Kiel in Brokstedt mit mehreren Toten und Verletzen, ist der Bahnhof Brokstedt gesperrt. Entsprechend sollen Fahrgäste auf andere Routen auch in Stormarn ausweichen, um von Kiel nach Hamburg zu kommen oder umgekehrt.