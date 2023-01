Auch in Bad Oldesloe und anderen Städten in Stormarn sind die Flaggen am 26. Januar nach dem Messerangriff in Brokstedt auf halbmast. Foto: Patrick Niemeier up-down up-down Flaggen auf halbmast Messerattacke in Zug bei Brokstedt: Trauer auch im Kreis Stormarn Von Patrick Niemeier | 26.01.2023, 14:10 Uhr

Nach dem tödlichen Messerangriff in einem Regionalexpress auf der Fahrt von Kiel nach Hamburg in Brokstedt, trauern Menschen in ganz Schleswig-Holstein um die zwei getöteten Jugendlichen. Auch in Stormarn wehen von Glinde über Ahrensburg bis Bad Oldesloe und Reinfeld Flaggen auf halbmast. Direkt von dem Geschehen betroffen ist der Bürgermeister von Siek, Andreas Bitzer, der auch Leiter der Walther-Lehmkuhl-Schule in Neumünster ist.