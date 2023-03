Eine Nordbahn im Bad Oldesloer Bahnhof Foto: Patrick Niemeier up-down up-down Warnstreik EVG und Verdi Bad Oldesloe: Nordbahn streikt nicht, kann aber nicht fahren Von Patrick Niemeier | 27.03.2023, 10:10 Uhr | Update vor 30 Min.

Die Mitarbeiter der Nordbahn beteiligen sich auf ihren Strecken in Schleswig-Holstein nicht am großen Warnstreik der EVG. Trotzdem ist es fraglich, ob der Zugverkehr auf der Strecke Bad Oldesloe - Bad Segeberg - Neumünster am Montag noch aufgenommen werden kann.