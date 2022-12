Die Brücke über die Trave hinter der Asklepios-Klinik in Bad Oldesloe wird noch lange Zeit gesperrt bleiben. Foto: Finn Fischer up-down up-down Marode Brücken mit Schäden Bad Oldesloe: Brücke über die Trave wird lange gesperrt bleiben Von Patrick Niemeier | 11.12.2022, 15:37 Uhr | Update vor 28 Min.

Anwohner und Passanten hofften in Bad Oldesloe auf eine schnelle Lösung. Doch die Schäden an einer Brücke über die Trave sind so groß, dass eine kurzfristige Reparatur nicht in Sicht und auch nicht sinnvoll ist - im Gegenteil. Wie geht es weiter? Und was genau verursacht die Probleme?