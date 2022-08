Das Fahrzeug prallte gegen beide Wände der Bahnunterführung FOTO: radio tele nord/Christoph Leimig up-down up-down Unfall im Pölitzer Weg Mann rammt in Bad Oldesloe beide Wände einer Bahnunterführung und | 02.08.2022, 10:58 Uhr Von Peter Wüst Patrick Niemeier | 02.08.2022, 10:58 Uhr

In Bad Oldesloe ist es in der Nacht zum Dienstag zu einem Unfall in einer Bahnunterführung im Pölitzer Weg gekommen. Laut Polizei war der Opel-Fahrer betrunken.