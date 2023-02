Jörn Stut aus Bad Oldesloe in einem der „Lost Places“ die er mit seiner Crew besucht hat. Foto: Stut/privat up-down up-down Vom Geheimtipp zum Hype Lost Places: Wie ein Oldesloer auf die Suche nach verlassenen Orten geht Von Patrick Niemeier | 06.02.2023, 17:33 Uhr

Jörn Stut alias „Urbex Bo“ ist immer auf der Suche nach verlassenen Orten, sogenannter „Lost Places“ in Stormarn, Schleswig-Holstein und deutschlandweit. Er bedauert, dass in den vergangenen Jahren aus einem kleinen Kreis von Insidern ein echter Hype geworden ist. Im Gespräch erklärt er, wieso dadurch das Hobby und die Lost Places in Gefahr sind.