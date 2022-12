Im Heidekamper Wohld hat der NABU Reinfeld-Nordstormarn um Jan-Hendrik Brodauf drei alte Munitionsbunker zu Unterkünften für Fledermäuse umfunktioniert. Foto: Joshua Hirschfeld up-down up-down Lost Places in Stormarn Fledermausquartier bis Lagerraum: Was aus den alten Bunkern im Kreis geworden ist Von Joshua Hirschfeld | 16.12.2022, 17:55 Uhr

Nach dem Ende des Kalten Krieges weitgehend vergessen, sind Schutzräume seit dem russischen Überfall auf die Ukraine wieder in vielerlei Munde. In Stormarn gibt es heute keine solcher öffentlichen Schutzräume mehr. Was ist aus den Bunkern im Kreis geworden? Ein Besuch in Reinfeld, Bad Oldesloe und Bargteheide.