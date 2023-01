Der Bau der neuen Regionalleitstelle soll fast 30 Millionen Euro kosten. Der Neubau liegt im Zeitplan. Foto: Kreis Stormarn up-down up-down Neubau für 28,5 Millionen Euro Regionalleitstelle in Bad Oldesloe: Deswegen wird der Bau teurer Von Patrick Niemeier | 05.01.2023, 18:22 Uhr

Die Integrierte Regionalleitstelle Süd in Bad Oldesloe ist für die Feuerwehr- und Rettungsdiensteinsätze nicht nur in Stormarn, sondern auch in Ostholstein und dem Herzogtum-Lauenburg verantwortlich. Bald soll sie umziehen, um mehr Platz und modernere Technik zur Verfügung zu haben. So läuft es mit dem Neubau in Bad Oldesloe, der im Frühjahr 2023 Richtfest feiern soll.