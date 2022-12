Andreas Rehberg ist Leiter des Fachbereichs Öffentliche Sicherheit beim Kreis Stormarn. Foto: Peter Wüst/rtn up-down up-down Leitstelle am Limit Immer mehr Notrufe in Stormarn: Das sind die Gründe Von Finn Fischer | 04.12.2022, 11:12 Uhr

Bis zu 31 Disponenten nehmen in Stormarn im Schichtbetrieb täglich rund 1600 Notrufe entgegen. Tendenz steigend. Wir haben nachgefragt, warum die Integrierte Regionalleitstelle Süd (IRLS) so viel zu tun hat. Dabei zeigte sich: Der Platz in der neuen Leitstelle könnte schon vor Fertigstellung 2024 knapp werden.