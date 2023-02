In dieser Kartoffelgrube im Gartenhaus hinter einer Villa in Bad Oldesloe Foto: Kreisarchiv Stormarn up-down up-down Kriminalfälle aus dem Archiv Stormarn: Leichenfund in Bad Oldesloe blieb mysteriös Von Patrick Niemeier | 06.02.2023, 10:45 Uhr

Im Kreisarchiv in Stormarn schlummern jede Menge Zeitungsartikel und Berichte über Kriminalfälle und Gerichtsverfahren der vergangenen Jahrzehnte. So auch der Fall eines Leichenfunds in Bad Oldesloe im Jahr 1964 der die Ermittler der Polizie sowie Menschen bundesweit und sogar Interpol beschäftigte.