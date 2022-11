In diesem Jahr gibt es wieder zahlreiche Laternenumzüge rund um St. Martin in Stormarn und Umgebung. Foto: imago/Eibner up-down up-down Ahrensburg bis Bad Oldesloe Wo in Stormarn und Umgebung Laterne laufen veranstaltet wird Von Patrick Niemeier | 10.11.2022, 16:04 Uhr | Update vor 51 Min.

Traditionell finden an St. Martin zahlreiche Laternenumzüge statt. Wir haben einige Termine im Kreis Stormarn und der Region gesammelt, an denen man am 11. November und weiteren Daten Laterne laufen kann.