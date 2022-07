Hunderte Jugendliche feierten in den Abend auf dem Kunstrasenplatz. FOTO: Peter Wüst/rtn up-down up-down Scherben und Müll Kunstrasen nach Vogelschießen-Party in Bad Oldesloe wochenlang gesperrt Von Patrick Niemeier | 01.07.2022, 14:57 Uhr

Es deutete sich am Vogelschießenabend bereits an. Das lockere Konzept der Stadtverwaltung Bad Oldesloe ging nicht auf. Die Party hunderte Jugendlicher verwandelte den Kunsrasenplatz in eine Müllhalde. Jetzt ist der Platz wochenlang gesperrt.