Hannelore Meer und Siegbert Schüler stehen bei der Reinfelder Tafel vor nahezu leeren Regalen FOTO: Frauke Schlüter Leere Regale und Kühlschränke Krise bei der Essensausgabe der Tafel Reinfeld spitzt sich zu Von Frauke Schlüter-Hürdler | 16.06.2022, 17:34 Uhr

Die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine führt zu großen Problemen bei den Essensausgaben der Tafeln. Mehr Bedürftige treffen auf weniger Lebensmittel. So auch in Reinfeld.