Ein kreisweites Bike-Sharing im großen Stil wird es für ganz Stormarn zunächst nicht geben. FOTO: imago images/Arnulf Hettrich up-down up-down Verkehrswende und Klimaschutz Warum ein kreisweites Bike-Sharing in Stormarn unrealistisch ist Von Patrick Niemeier | 09.08.2022, 18:21 Uhr

Eine Klimaschutzmanagerin der Kreisverwaltung in Stormarn lobt die Idee des Bike-Sharings, die in Bad Oldesloe verfolgt wird, sieht eine kreisweite Lösung allerdings nicht als realistisch und praktikabel an.