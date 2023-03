Die Kreisverwaltung und der Kreistag haben ihren Sitz in Bad Oldesloe Foto: Patrick Niemeier up-down up-down Kreistagswahl 2023 Stormarn: Elf Parteien und Wählergemeinschaften wollen in den Kreistag Von Patrick Niemeier | 26.03.2023, 17:40 Uhr

Rekordzahl bei den Direktkandidaten in den 25 Wahlkreisen für den neuen Stormarner Kreistag, der am 14. Mai gewählt wird. Insgesamt elf Parteien und Wählergemeinschaften treten im Kreis Stormarn an, um in den Kreistag gewählt zu werden. Einige Kandidaturen überraschen dabei durchaus.