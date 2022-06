Das Impfzentrum in der Oldesloer Jugendherberge soll fürs Erste in Betrieb bleiben. FOTO: Patrick Niemeier Corona-Impfung Kreis Stormarn hält bis Ende 2022 an Impfzentrum in Bad Oldesloe fest Von Patrick Niemeier | 13.06.2022, 17:35 Uhr

Ende Juni schließt ein Großteil der Corona-Impfstellen im Land. Auch in Stormarn werden zwei Impfstellen geschlossen. Am Impfzentrum in Bad Oldesloe wird dagegen festgehalten.