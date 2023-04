Daniela Brunke, Ortsvorsitzende der CDU Lütjensee, und Heiko Röttinger, Spitzenkandidat der Partei in Lütjensee, blicken einer Wahl ohne Konkurrenz entgegen. Foto: CDU Lütjensee up-down up-down Kommunalwahl ohne echte Wahl Stormarn: Warum in manchen Gemeinden die Wahlsieger schon feststehen Von Joshua Hirschfeld | 24.04.2023, 17:00 Uhr

Wahlzettel, auf denen nur eine einzige Partei steht? Was zum Teil Erinnerungen an die DDR weckt, ist in acht Gemeinden in Stormarn Realität. Zur Wahl der Gemeindevertretung am 14. Mai haben die Wähler in Lütjensee, Hamberge oder auch Witzhave gar keine echte Wahl. Denn dort tritt nur eine Partei an.