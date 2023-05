Am Sonntag, 14. Mai, wird in Schleswig-Holstein gewählt. Die Spannung steigt. Grund genug für uns als Redaktion, ein paar letzte Gedanken zum Kommunalwahlkampf und den dominierenden Themen loszuwerden.

Die Sache mit der Nachhaltigkeit

Ressourcen schonen? Wichtig, natürlich! Müll vermeiden? Wichtig, natürlich! Kaum eine Partei würde da im Wahlkampf anders antworten. Den Mut auf eine Materialschlacht mit Plakaten, Flyern, Luftballons und Kugelschreiber komplett zu verzichten, hatte man am Ende selbst dann aber nicht. Dabei stellt sich bei den Inhalten auf manchen Plakaten die Frage, ob das nicht nun wirklich reine Ressourcenverschwendung ist.

Nicht falsch verstehen. Nicht, weil die darauf geäußerten Haltungen nicht geäußert werden sollten, viel mehr, weil nicht mal Haltungen oder Programme darauf zu erkennen sind. Es scheinen eher Fan-Poster im Stil von Jugend- oder Modezeitschriften zu sein. Doch zurück zum Thema. Es hält sich ja hartnäckig das Gerücht, dass Flyer und Plakate für die lokale Popularität der Politiker wichtig seien. Aber mal ernsthaft nachgefragt: wer hat jemals seine Wahlentscheidung durch ein Plakat geändert? Also in eine positive Richtung. Und wen hat ein Luftballon oder ein Kugelschreiber überzeugt?

Skandinavien: Streber bei der Wärmewende

Digitalisierung, Bildung - und jetzt auch noch Wärmewende. Um Grunde ist es egal, um welches Thema es geht: Es gibt immer ein skandinavisches Land, das es besser kann. In Dänemark sind etwa 75 Prozent der Haushalte mittlerweile an Fernwärme angeschlossen. Hierzulande ist die effiziente und klimafreundliche Hauswärmetechnik Zukunftsmusik. Es wird immer noch mit Öl und Gas gefeuert.

Robert Habeck und die jetzige Bundesregierung muss aufräumen, was versäumt wurde: der Umstieg auf klimafreundliche Energien. Jetzt muss eine Wärmewende in kürzester Zeit umgesetzt werden. Das ist bitter, denn dadurch droht die Umstellung auf Kosten der Hauseigentümer – und letztendlich der Mieter zu gehen. Ich erinnere mich an einen Besuch von Freunden aus Schweden. Der ist mehr als fünf Jahre her. Dabei kam das Gespräch darauf, wie denn hier vorwiegend geheizt werde. Der Verweis auf unsere Ölheizung sorgte schon damals für Erstaunen. Mit Öl heizen? In Schweden schwer vorstellbar.

Wie präsent müssen Politiker eigentlich sein?

Politik ist Selbstdarstellung. Am Ende läuft es bei einer Wahl, gerade im Lokalen, darauf hinaus, welchen Kandidaten man besonders sympathisch findet, wen man schon seit Jahren kennt – wer besonders präsent ist. Manch ein Politiker investiert deswegen viel Zeit in die Pflege seines Images, trägt teure Sakkos, lässt sich das Haupthaar auffüllen und posiert in den sozialen Medien.

Doch längst nicht jeder, der gewählt werden möchte, greift zu derartigen Mitteln. Es gibt auch Politiker, die trotz teils bedeutender Ämter nicht in den sozialen Medien vertreten sind und die große Bühne nach Möglichkeit scheuen. Umgekehrte Psychologie? Auf manche Wähler wirkt es sicher ganz sympathisch, wenn sich ein Kandidat nicht in den Mittelpunkt stellt – schließlich soll es bei Politik um Inhalte gehen. Trotzdem: Wer sich als Politiker unsichtbar machen will, fällt am Ende genau dadurch auf.

Ende des Wahlkampfs als echter Neustart?

Es ist vollbracht. Der Kommunalwahlkampf 2023 ist vorbei. In den nächsten Wochen und Monaten wird das Redaktions-Postfach wieder etwas leerer sein, wenn es um neue Projekt, Vorstöße und Ideen der lokalen Parteien geht. Ab Montag beginnt die Zeit, in der sich die neu gewählten Vertreter vorbereiten sollten auf ihre Aufgaben. Es werden einige „alte Hasen“ und „Dauerbrenner“ in den Stadt- und Gemeindeverordnungen oder auch im Kreistag sitzen, aber auch so manche Neulinge.

Einige Parteien haben auf auffällig junge und auffällig scheinbar unbekannte und unerfahrene Kandidaten gesetzt. Werden diese sich durchsetzen? Werden sie frischen Wind bringen oder überfordert sein? Eine Hoffnung hört man aus gleich mehreren Orten: dass Lokalpolitik noch sachlicher wird, noch näher an den Bürgern. Lokalpolitik bedeutet Entscheidungen, die Nachbarn für Nachbarn mit treffen. Zu oft scheint es manches Mal so, als ob auch auf kleiner Ebene große parteipolitische Scheingefechte ausgetragen werden.

Dass es in einer Demokratie auch auf kommunaler Ebener eine möglichst große Meinungsvielfalt geben sollte, ist klar. Ideologie-Wettkämpfe und scheinbare Streitereien zwischen gekränkten Egos oder Menschen, die sich für das nächste politische Amt in Stellung bringen, braucht es derweil nicht. Es bleibt zu hoffen, dass der zum Teile raue Tonfall mancher Sitzungen wieder sachlicher wird. Und wir als Reporter vor Ort? Wir werden noch kritischer auf die Entscheidungen schauen und in den nächsten Jahren über die Hintergründe berichten. Auf geht es.