Vorreiterrolle in Deutschland Klimaanpassungsmanagerin erklärt, wie Stormarn auf den Klimawandel reagiert Von Patrick Niemeier | 03.04.2023

Es ist ein neues Berufsfeld, das sich einer besonderen Herausforderung stellt: der Anpassung an den Klimawandel. Denn dass die erhöhte Jahresdurchschnittstemperaturen Folgen haben, bekommen die Menschen auch in Schleswig-Holstein schon jetzt zu spüren. Der Kreis Stormarn ist deutschlandweit in einer Vorreiterrolle. Er beschäftigt eine eigene Klimaanpassungsmanagerin. Doch was macht die eigentlich genau?