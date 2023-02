In Bad Oldesloe rufen Betroffenen der Kita-Krise zur Demonstration und zum Besuch einer Podiumsdiskussion auf Foto: www.imago-images.de up-down up-down Kita-Krise in Bad Oldesloe Kitas in Bad Oldesloe: Neue Initiative organisiert Demonstration Von Patrick Niemeier | 30.01.2023, 15:45 Uhr | Update vor 53 Min.

Betroffene der Kita-Krise in Bad Oldesloe erhöhen den Druck und werden präsenter. Da sie sich von Teilen der Verwaltung und der Lokalpolitik nicht ernst genug genommen fühlen, kündigen sie kurzfristig eine Petition, eine Demonstration und eine Podiumsveranstaltung an. Warum die Ausbildung dringend attraktiver werden muss, was sich in der praxisintegrierten Ausbildung verbirgt und warum sie selbst schon von der „Kita-Katastrophe“ spricht, erklärt Jana Schmidt, Leiterin der Kita am Moordamm.