Die Initiative „Kita in OD - Zeit zu handeln“ möchte sich des Themas Kita-Plätze und Fachkräftemangel verstärkt widmen und in Bad Oldesloe darauf aufmerksam machen. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Kita-Initiative in Bad Oldesloe Zu wenig Kita-Plätze und Fachkräfte in Bad Oldesloe: Details zur Demo Von Patrick Niemeier | 03.02.2023, 13:04 Uhr

Die Initiative „Kita in OD - Zeit zu handeln“ hat sich im Januar in Bad Oldesloe gegründet. Jetzt findet eine erste Demonstration in der Stormarner Kreisstadt statt, mit dem Ziel auf die Defizite im Bereich der Kitas in Bad Oldesloe hinzuweisen. Die Veranstalter haben Details dazu bekanntgegeben.