Bei himmlischem Wetter Kirchspiel Reinfeld/Nordstormarn feiert Pfingst-Taufe am Teich Von Frauke Schlüter-Hürdler | 06.06.2022, 14:06 Uhr

Eine Taufe zu Pfingsten ist gutes Timing, eine Taufe im See etwas ganz Besonderes - erst recht, wen das Wetter so mitspielt wie an diesem Sonntag in Heilshoop.