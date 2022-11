Die Kita Stoppelhopser in Bad Oldesloe wird an ihrem Gelände um neue Mitarbeiter. Laut Eltern fielen hier zuletzt immer wieder Betreuungszeiten aus. Foto: Finn Fischer up-down up-down Folge der Kita-Reform Brandbrief der Kitas: Kinderbetreuung droht in Bad Oldesloe der Kollaps Von Patrick Niemeier | 09.11.2022, 14:37 Uhr

Die Bad Oldesloer Kitas haben gemeinsam einen alarmierenden Brief an Lokalpolitik und Verwaltung geschrieben. Darin stellen sie fest, dass der Kollaps der Kindertagesstätten droht. Warum hat sich die Situation so zugespitzt? Was kann getan werden?