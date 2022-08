Die Statisten Kalle, Linda, Tim und Hacky (v. li.) scheinen direkt dem Wacken-Festival entsprungen zu sein. Im Hintergrund die mit Festival-Plakaten gepflasterte Litfaßsäule am Reinfelder Bahnhof. FOTO: Frauke Schlüter up-down up-down NDR dreht in Stormarn Am Set vom Kieler Tatort: Reinfelder Bahnhof wird zur Wacken-Kulisse Von Susanne Link | 03.08.2022, 12:35 Uhr

Wer am Dienstag in allerletzter Minute einen Zug am Bahnhof in Reinfeld erwischen wollte, könnte Pech gehabt haben. Denn dort war zeitweise für Fußgänger, Rad- und Autofahrer kein Durchkommen. Der NDR drehte eine Szene für die Kult-Krimireihe „Tatort“.