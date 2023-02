Soll die St. Vicelin Kirche in Bad Oldesloe verkauft werden? Gemeindemitglieder haben nach einer Gemeindeversammlung diese Befürchtung. Foto: Patrick Niemeier up-down up-down Gemeindemitglieder entsetzt Katholische Kirchen in Bad Oldesloe und Reinfeld vor Verkauf Von Patrick Niemeier | 13.02.2023, 17:01 Uhr | Update vor 40 Min.

Gemeindemitglieder der Bad Oldesloe St. Vicelin-Gemeinde sind entsetzt. Laut ihrer Aussage plant die katholische Kirche - genauer das Erzbistum Hamburg - den Verkauf der Kirchen in Bad Oldesloe und Reinfeld. Was sagt das Bistum dazu? Was ist an diesen Gerüchten dran?