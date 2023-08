Karpfenfest in Reinfeld Tretboot-Rennen: Reinfelder Bürgermeister tritt gegen neue Kollegin aus Bargteheide an Von Frauke Schlüter-Hürtler | 27.08.2023, 11:36 Uhr Die Revanche ist geglückt: Lisa-Marie Zielke und Roald Wramp konnten den Karpfen-Cup wieder zurück nach Reinfeld holen. Foto: Frauke Schlüter-Hürtler up-down up-down

Den ersten Karpfen der Saison gab es an diesem Wochenende beim Karpfenfest in Reinfeld. Von Tretboot-Rennen bis Live-Musik – jede Generation kam auf ihre Kosten. Und über das bunte Highlight freuten sich am Ende alle.