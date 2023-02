Volker Zack spielte unter anderem im Tarantino Film „Inglourious Basterds“ und ist jetzt in Bad Segeberg bei den Karl May Spielen dabei. Foto: Chris Gonz up-down up-down Von Tarantino zu Karl May Karl May Spiele: Bekannte Schauspieler in Bad Segeberg dabei Von Patrick Niemeier | 08.02.2023, 18:00 Uhr

Die Karl May Spiele in Bad Segeberg haben neben Alexander Klaws als „Winnetou“ weitere Schauspieler für die Saison 2023 verkündet. Die Rollen des Sam Hawkens und des Gangsters „Rattler“ konnten prominent besetzt werden. Wer im Sommer auf den Rücken der Mustangs und an den Colts zu erleben ist, verraten wir im Artikel.