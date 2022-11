Nach einem positiven Corona-Test gelten in Schleswig-Holstein und somit auch in Stormarn neue Regeln Foto: imago/Lobeca up-down up-down Corona-Quarantäne und Co. Isolationspflicht abgeschafft: Was nach einem positiven Corona-Test jetzt gelten soll Von Patrick Niemeier | 11.11.2022, 12:16 Uhr | Update vor 24 Min.

Die Corona-Regeln zur Quarantänepflicht und Isolation sind in Schleswig-Holstein geändert worden. Was muss man dazu in Stormarn wissen und beachten? Was passiert, wenn man einen positiven Corona-Test hat?