Auch im Norden Stormarns soll es – wie hier in Ahrensburg im Jahr 2017 – in den kommenden Jahren viele Neubaugebiete geben. FOTO: Manfred Giese/Archivbild up-down up-down Ein- und Mehrfamilienhäuser Diese Neubaugebiete sind im Norden Stormarns geplant Von Marcel Nass | 05.07.2022, 14:34 Uhr

Am weitesten sind die Planungen im Steinburger Ortsteil Mollhagen sowie in den Gemeinden Rethwisch, Travenbrück und Zarpen. Andere Orte wollen in den kommenden Jahren nachziehen.